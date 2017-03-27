CAS сократил срок дисквалификации Адеми за допинг с четырёх до двух лет

Спортивный арбитражный суд Лозанны сократил с четырёх до двух лет срок дисквалификации полузащитника загребского «Динамо» Арияна Адеми, наложенной за применение допинга, сообщается на официальном сайте CAS.
25-летний македонец был дисквалифицирован на четыре года за то, что не смог пройти допинг-тест после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов—2015/16 с лондонским «Арсеналом». Игра, прошедшая 16 сентября 2015 года в Загребе, завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Адеми сдал положительный допинг-тест на анаболический стероид станозолол.
Игрок подал апелляцию в CAS на данное решение, так как запрещённое вещество попало в его организм с добавкой, которую он принимал после травмы. Таким образом, CAS признал, у Адеми не было умысла принимать запрещённое вещество, и сократил до двух лет срок дисквалификации, которая вступила в силу 7 октября 2015 года.