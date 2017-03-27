Игрок «Морелии» попросил арбитра отменить ошибочный пенальти в ворота соперника

Нападающий мексиканского клуба «Монаркас Морелия» Луис Габриэль Рей в товарищеском матче против «Америки» совершил поступок в духе фэйр-плей, сообщает Univision Deportes.
На 33-й минуте встречи, которая проходила в США, главный арбитр назначил пенальти за игру рукой в штрафной площади футболиста «Америки». Однако Луис Габриэль Рей сообщил судье, что мяч не попал в руку и пенальти следует отменить. При этом игрок совершил поступок в духе фэйр-плей, когда счёт на табло был в пользу соперника – 0:1. Как итог, «Монаркас Морелия» проиграл встречу со счётом 0:2.
Посмотреть видео эпизода с ошибочно назначенным пенальти можно в YouTube.