Креспо: Дибала и Игуаин — феномены, но они не Месси, Суарес или Неймар

Экс-форвард «Пармы» и «Интера» Эрнан Креспо оценил шансы «Ювентуса» пройти «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Если у меня спросят, кто пройдёт дальше при условии, что обе команды сыграют на 100 % от своих возможностей, я отвечу без всяких сомнений — «Барселона». Но в футболе очень трудно полностью раскрыть свой потенциал, тем более в двух матчах подряд. Думаю, «Ювентус» должен надеяться, что «Барселона» сыграет на 80-90 % от своих возможностей. Тогда эта пара будет очень интересной.
Что делать Аллегри? Ему не нужны мои советы, он всё понимает и так. Дибала и Игуаин — феномены, но они не Месси, Суарес или Неймар", — цитирует Креспо Il Bianconero.