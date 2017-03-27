Анри: мне не нравятся сравнения Мбаппе со мной, но он хорош

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением о форварде «Монако» Килиану Мбаппе. 18-летнего футболиста многие болельщики и специалисты уже называют новым Анри.
«Мне не нравятся сравнения игроков. Мбаппе должен быть самим собой. Вот и всё. Но нужно сказать, что он хорош. Когда мы встретились, у меня сложилось впечатление, что у него есть голова на плечах. Мне нравится наблюдать за думающей игрой Мбаппе. Раздражает, когда мы говорим о быстрых, сильных и прыгучих игроках, но забываем о думающих футболистах. Мбаппе умеет думать — это самое важное. Да, он также быстр, но при этом Килиан ещё и думает на поле – это знак того, что игрок способен пройти очень длинный путь в футболе. В его возрасте ему следует учиться быть убийцей на поле», – цитирует Анри Sky Sports.