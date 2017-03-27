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Витсель: привет, Россия, рад снова тебя видеть
27 марта 2017, понедельник. 18:21.
Футбол
Полузащитник сборной Бельгии
Аксель Витсель
, ранее выступавший в «Зените», выразил радость в связи с прибытием в Россию на контрольный матч.
«Привет, Россия. Рад снова тебя видеть», —
написал
Витсель на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Контрольный матч Россия — Бельгия пройдёт 28 марта в Сочи, начало — в 19:00 мск.
Источник:
«Чемпионат»
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Сборная Бельгии — Футбол
Сборная России — Футбол
ФК Зенит
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