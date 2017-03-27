Бубнов: при такой игре увольнение Черчесова не за горами

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов выразил мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может потерять свой пост при дальнейшей неудовлетворительной игре команды.
«Черчесов никогда не работал в сборной. Он никогда не научит играть Кутепова? Но тогда не бери его, а возьми Васина, у которого больше опыта. В «Спартаке» Кутепов не играет центрального защитника, а больше действует на левом краю центра. Если сравнивать Бердыева и Черчесова, то первый, конечно, более опытный, он больше добился успеха на международной арене. При Бердыеве наша сборная была бы более сильной в обороне. При такой игре и увольнение Черчесова не за горами.
По результатам — это сборная слабейшая в истории российского футбола. Беда не в том, что Кутепов ошибается, а в том, что он не исправляет их. Зеркальный момент был с «Уфой» в эпизоде с Фатаем. Надо же делать выводы. Да и Кудряшов его не подстраховал. Кутепов не рассчитал полёт мяча, а поняв это, вообще попытался его поймать руками. В итоге даже сфолить не смог. А во втором голе — там вообще всех троих обыграли.
В обороне как были ошибки, так и остались. Хотя по технико-тактическим действиям, то, если не эти ошибки, то у всех троих ошибки на уровне менее 20 %. Но такие ошибки полностью перечеркивают их игру. А если брать атаку, то впереди вообще не было моментов. В первом тайме вообще по воротам не попадали. Фланги в лице Жиркова и Самедова играли сами по себе. Бухаров остался на голодном пайке», — цитирует Бубнова «Спорт FM».