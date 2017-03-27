Коутинью: результаты «Эвертона» меня не беспокоят, в таблице «Ливерпуль» выше

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо поделился ожиданиями от дерби с «Эвертоном» (1 апреля) в 30-м туре АПЛ. В 2017 году «ириски» проиграли в АПЛ всего один раз.
«Я не думаю об удачной игре „Эвертона“ и не беспокоюсь об этом. Сейчас „Ливерпуль“ находится выше в таблице, и это факт. Мы будем готовы. Дерби — особенный матч для всех, для болельщиков и игроков. Мы знаем, что это значит. Жители Ливерпуля живут этим матчем. Сейчас волнение среди болельщиков даже выше обычного, потому что „Эвертон“ прибавил.
Знаем, что будет непросто, но мы должны победить. Для наших болельщиков, для себя, для всех», — цитирует Коутиньо Sky Sports.