Состояние пострадавших в Сербии болельщиков «Спартака» улучшается

Пострадавшие в Белграде болельщики «Спартака» Максим Бутрин и Павел Бодров находятся в стабильном состоянии, сообщает rs-lat.sputniknews.com.
По информации источника, Бутрин уже находится в удовлетворительном состоянии и в скором времени будет выписан из больницы, а состояние Бодрова после операции остаётся тяжёлым, но стабильным.
Три российских болельщика были ранены в Белграде. Двое из них были госпитализированы с ножевыми ранениями, третьего пострадавшего отпустили после оказания медицинской помощи. По словам свидетелей, группа российских и сербских болельщиков, шедших с флагами после товарищеского матча «Црвена Звезда» — «Спартак» (2:1), подверглась нападению. Конфликт возник с фанатами белградского «Партизана» из-за красно-белого шарфа у одного из болельщиков. Ранее сообщалось, что полиция Сербии занимается расследованием дела об этом нападении.