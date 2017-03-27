Парусник «Крузенштерн» во время ЧМ-2018 будет доступен гостям Калининграда

Известный российский парусник «Крузенштерн» на протяжении всего периода проведения ЧМ-2018 будет находиться в порту Калининграда. Об этом рассказал врио министра по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.
«Все четыре недели чемпионата мира „Крузенштерн“ будет стоять дома и работать в режиме „открытого борта“, то есть будет доступен для посещения всем желающим», — цитирует Ермака Welcome2018.
«Крузенштерн» — четырёхмачтовый барк, построенный в 1925-1926 годах на верфи Дж. Текленборга в Германии. Изначально носило название «Падуя». В 1946 году судно перешло по репарациям в собственность СССР и было переименовано в честь известного русского мореплавателя адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна.