Яя Туре: матчи с «Арсеналом» и «Челси» — шанс «Сити» завершить сезон в топ-4

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поделился ожиданиями от предстоящих матчей АПЛ с «Арсеналом» (2 апреля) и «Челси» (5 апреля).
«Мы должны хорошо подготовится к следующему матчу. Я намерен отдохнуть во время международного перерыва и запастись силами перед важнейшими поединками с «Арсеналом» и «Челси» — это наш шанс завершить сезон в четвёрке лучших. Мы должны сыграть как можно лучше и постараться заработать шесть очков за эти матчи.
На своём поле оппонент будет атаковать – такая игра больше подходит нам. Не многие команды атакуют нас на «Этихаде», а таким игрокам, как Лерой Зане и Рахим Стерлинг, нужен простор для действий и возможность разыгрывать свои атаки. Но не будем загадывать: «Челси» силён во всех отношениях, в таком матче всё может случиться», — цитирует Туре сайт «Сити».