Ваньяма: я отношусь к Почеттино как к отцу, а не как к тренеру

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Виктор Ваньяма рассказал о своём отношении к наставнику «шпор» Маурисио Почеттино.
«У меня никогда не было тренера, который хочет, чтобы игрок становился лучше изо дня в день, как этого хочет Почеттино. Он работает над слабостями игроков, над их недостатками. Он хороший образец для подражания, потому что смотрит не просто на футбол, а на жизнь в целом.
Он учит игроков жизни, взаимодействию с людьми — для меня это удивительно. Я многому научился у него и воспринимаю Почеттино как отца, а не как тренера», — цитирует Ваньяму Sky Sports.