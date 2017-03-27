Тренер сборной Новой Зеландии: готовимся преподнести пару сюрпризов на КК-2017

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон поделился ожиданиями от участия в Кубке конфедераций 2017 года, который пройдёт в России.
«Нам предстоит решить множество сложных логистических задач, ведь наши игроки разбросаны по всему миру. Кроме того, нам нечасто доводится встречаться с сильнейшими командами мира. Всё это играет против нас, но здесь же можно углядеть и благоприятный момент. Мы приедем на турнир не для того, чтобы отсиживаться в обороне, пытаясь выйти из боя с минимальными потерями: это совершенно не в нашем духе. Команда, которая приедет в Россию, будет играть смело, активно, мы собираемся биться за победу. Наши игроки невероятно трудолюбивы. Вот эти качества мы и продемонстрируем болельщикам. Мы очень верим в свою команду.
Мы едем на турнир не для статистики и не руководствуясь принципом «главное — не победа, а участие». Напротив, мы хотим обыграть кого-нибудь из грандов, с которыми нам предстоит встретиться. Готовимся показать свою лучшую игру и преподнести пару сюрпризов. От нас никто ничего не ждёт, и это хорошо. Нас вполне устраивает, что на этом турнире нас считают самой слабой командой. Знаем, что на предстоящем этим летом турнире публика считает нас самой слабой командой, которую все будут громить. Мы этому тихо радуемся, потираем руки и ждём не дождёмся, когда же начнётся турнир», — цитирует Хадсона пресс-служба ФИФА.
По итогам жеребьёвки сборная Новой Зеландии попала в группу А, а её соперниками станут команды России, Португалии и Мексики. Первую игру на турнире подопечные Энтони Хадсона проведут с командой России в матче открытия Кубка конфедераций. Встреча пройдёт 17 июня в Санкт-Петербурге.