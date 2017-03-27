Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези хоккей Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тренер сборной Новой Зеландии: готовимся преподнести пару сюрпризов на КК-2017

27 марта 2017, понедельник. 20:56. Футбол
Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон поделился ожиданиями от участия в Кубке конфедераций 2017 года, который пройдёт в России.

«Нам предстоит решить множество сложных логистических задач, ведь наши игроки разбросаны по всему миру. Кроме того, нам нечасто доводится встречаться с сильнейшими командами мира. Всё это играет против нас, но здесь же можно углядеть и благоприятный момент. Мы приедем на турнир не для того, чтобы отсиживаться в обороне, пытаясь выйти из боя с минимальными потерями: это совершенно не в нашем духе. Команда, которая приедет в Россию, будет играть смело, активно, мы собираемся биться за победу. Наши игроки невероятно трудолюбивы. Вот эти качества мы и продемонстрируем болельщикам. Мы очень верим в свою команду.

Мы едем на турнир не для статистики и не руководствуясь принципом «главное — не победа, а участие». Напротив, мы хотим обыграть кого-нибудь из грандов, с которыми нам предстоит встретиться. Готовимся показать свою лучшую игру и преподнести пару сюрпризов. От нас никто ничего не ждёт, и это хорошо. Нас вполне устраивает, что на этом турнире нас считают самой слабой командой. Знаем, что на предстоящем этим летом турнире публика считает нас самой слабой командой, которую все будут громить. Мы этому тихо радуемся, потираем руки и ждём не дождёмся, когда же начнётся турнир», — цитирует Хадсона пресс-служба ФИФА.

По итогам жеребьёвки сборная Новой Зеландии попала в группу А, а её соперниками станут команды России, Португалии и Мексики. Первую игру на турнире подопечные Энтони Хадсона проведут с командой России в матче открытия Кубка конфедераций. Встреча пройдёт 17 июня в Санкт-Петербурге.
Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Новой Зеландии - Футбол Кубок конфедераций
Новости. Футбол
27 марта 2017, понедельник
21:46 Манчини: проблема «Интера» в том, что лидеры Серии А продолжают выигрывать
21:29 Руководство «Црвены Звезды» подарило «Спартаку» икону
21:22 Земан: математика — единственный друг «Пескары»
21:19 Инфантино: Роналду и Месси попеременно лидируют, официально лучший Криштиану
21:18 Рибери: в 2008 или 2009 году меня хотели приобрести все большие клубы Европы
21:07 Сборная Турции победила команду Молдавии в товарищеском матче
20:57 Саутгейт: всё в руках сборной Англии, но путёвка в Россию ещё не обеспечена
20:56 Тренер сборной Новой Зеландии: готовимся преподнести пару сюрпризов на КК-2017
20:49 Ваньяма: я отношусь к Почеттино как к отцу, а не как к тренеру
20:28 Гол Асильдарова принёс «Анжи» победу над «Легионом-Динамо» в товарищеской игре
20:24 L’Equipe извинилось перед Верратти и Матюиди за статью о походе в ночной клуб
20:13 Широков: всегда очень тепло общался с Казачёнком. Его смерть – большая утрата
20:08 Панорама «Фишта», хлеб-соль для футболистов. Предматчевый фоторепортаж из Сочи
20:00 Яя Туре: матчи с «Арсеналом» и «Челси» — шанс «Сити» завершить сезон в топ-4
19:56 Венгер: сборная Франции скоро станет сильнейшей в мировом футболе
19:49 В Бразилии судья проявил актёрские способности и удалил Л. Фабиано
19:42 Парусник «Крузенштерн» во время ЧМ-2018 будет доступен гостям Калининграда
19:38 Фанат «Спартака»: похоже, случившееся в Белграде — провокация албанцев
19:28 Тренер сборной Бельгии доволен игрой Витселя, несмотря на переезд в Китай
19:23 Мартинес: матч Россия — Бельгия — нечто большее, чем просто товарищеская встреча
19:21 «Ман Сити» оштрафован за недопустимое поведение игроков в матче с «Ливерпулем»
19:19 «Оренбург» разгромил КАМАЗ в товарищеском матче
19:15 Алдервейрелд: сборная России изменилась после ЧМ-2014, но осталась сильной
19:09 «Урал» в товарищеском матче выиграл у «Пафоса»
19:09 Состояние пострадавших в Сербии болельщиков «Спартака» улучшается
19:06 Коутинью: результаты «Эвертона» меня не беспокоят, в таблице «Ливерпуль» выше
18:51 Бубнов убеждён, что лимит надо ужесточать до четырёх легионеров на поле
18:45 Бубнов: при такой игре увольнение Черчесова не за горами
18:37 В Испании утверждают, что Месси выступает против ухода Альбы из «Барселоны»
18:29 Охрана стадиона «Фишт» не пустила журналистов на тренировку сборной Бельгии
18:21 Витсель: привет, Россия, рад снова тебя видеть
18:21 Англия — Литва — 2:0. Видеообзор матча квалификации чемпионата мира—2018
18:20 Анри: мне не нравятся сравнения Мбаппе со мной, но он хорош
18:15 Куртуа: не понимаю, зачем сборной Бельгии надо играть в России, этот матч лишний
18:12 Капитан «Халл Сити» Доусон вернулся в строй спустя семь недель
18:00 Алли: Саутгейт — фантастический тренер, играть за него очень приятно
17:53 Креспо: Дибала и Игуаин — феномены, но они не Месси, Суарес или Неймар
17:51 Игрок «Морелии» попросил арбитра отменить ошибочный пенальти в ворота соперника
17:37 Сарри: наконец-то я обошёл Аллегри!
17:28 Ихеаначо: есть ощущение, что с каждым днём я играю всё лучше и лучше
17:24 ЦСКА отдал Алибека Алиева в аренду в Швецию
17:18 CAS сократил срок дисквалификации Адеми за допинг с четырёх до двух лет
17:16 Тихонов: судья добавил две минуты и дал пенальти на четвёртой — это перебор
17:10 Сабалета: некоторым игрокам «Сити» немного скучно смотреть видео от Гвардиолы
17:08 Президент «Палермо»: фанаты спрашивают, когда мы купим Месси, но я хочу Неймара
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Чего вы ждёте от сборной России в матче с бельгийцами?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+