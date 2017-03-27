Саутгейт: всё в руках сборной Англии, но путёвка в Россию ещё не обеспечена

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с командой Литвы (2:0) отметил, что «львы» ещё не обеспечили себе путёвку в финальную часть турнира.
«Всё в наших руках, но путёвка в Россию ещё не обеспечена. Впереди много дел. Надо прибавлять, потому что впереди тяжёлый матч с Шотландией, а с Литвой придётся играть на искусственном поле», — цитирует Саутгейта Sky Sports.
Сборная Англии возглавляет отборочную группу F, опережая идущую второй Словакию на четыре очка.