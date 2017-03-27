Рибери: в 2008 или 2009 году меня хотели приобрести все большие клубы Европы

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери сообщил, что восемь или девять лет назад думал об уходе из клуба, поскольку в тот период его хотели приобрести почти все ведущие клубы Европы. Игрок перешёл в «Баварию» из «Марселя» в 2007 году.
«Конечно, раньше я думал об уходе из «Баварии». В 2008 или 2009 году меня хотели приобрести все большие клубы: «Ювентyс», «Интер», «Милан», «Барселона», «Реал», «Челси», «Манчестер Юнайтед». Оглядываясь в прошлое, должен поблагодарить Ули Хёнесса и Карл-Хайнца Румменигге, которые тогда регулярно проводили беседы со мной по этому поводу. Я в «Баварии» уже 10 лет и выиграл с этим клубом всё. Моя семья также счастлива здесь», — цитирует Рибери FourFourTwo.