Инфантино: Роналду и Месси попеременно лидируют, официально лучший Криштиану

Президент ФИФА Джанни Инфантино сравнил нападающего «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
«На мой взгляд, Роналду и Месси сильно отличаются друг от друга. У них разные игровые стили, разные физические данные, но оба потрясающие футболисты. В одном сезоне лучше выглядит первый, потом — второй, и так происходит последние 10 лет. Мы наблюдаем за великим противостоянием. Сейчас официально лучшим игроком по версии ФИФА считается Криштиану», — цитирует Инфантино Sport.es со ссылкой на Football Talks.
Роналду был признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА по итогам 2016 года.