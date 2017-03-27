Манчини: проблема «Интера» в том, что лидеры Серии А продолжают выигрывать

Бывший главный тренер «Интера» Роберто Манчини оценил шансы нерадзурри попасть в зону Лиги чемпионов. Манчини возглавлял «Интер» с 2014 года, но покинул клуб перед началом нынешнего сезона.
«Проблема в том, что команды, которые находятся впереди, продолжают выигрывать. Тем не менее всё будет зависеть от „Интера“, ведь впереди ещё достаточно матчей. Что касается скудетто, то тут всё очевидно: если „Ювентус“ не потеряет очков в ближайших матчах, то легко возьмёт титул», — цитирует Манчини Tuttomercatoweb.
«Интер» занимает пятое место в Серии А, отставая от идущего третьим «Наполи» на 8 очков.