Рауль: смог бы я работать в «Барселоне»? В футболе нельзя говорить «никогда»

Бывший нападающий «Реала» Рауль Гонсалес поделился планами о своём будущем и мнением о возможной работе в «Барселоне».
«Что касается моего будущего, то мне нравится делать шаги постепенно. Смог бы я работать в «Барселоне»? В первую очередь хотел бы вернуться домой, в «Реал», когда для этого будет подходящее время. Однако в футболе нельзя говорить «никогда».
Если говорить о том, что болельщики считают, что в последнее время я слишком мягко высказываюсь о «Барселоне», то я провёл 17 лет в «Реале», и ни у кого не может быть сомнений относительного того, что я являюсь мадридистой. Моя совесть чиста. Если речь идёт об анализе футбольного матча и каталонцы сыграли хорошо, то нельзя этого не признать», – цитирует Рауля Sport.es.