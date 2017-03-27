Фаулер: в последние годы «Ливерпуль» доминирует над «Эвертоном»

Экс-игрок «Ливерпуля» Робби Фаулер поделился ожиданиями от дерби с «Эвертоном» (1 апреля) в 30-м туре АПЛ. В 2017 году «ириски» проиграли в АПЛ всего один раз.
«В последние годы „Ливерпуль“ доминирует над „Эвертоном“. Клуб не проигрывает „ирискам“ уже 13 матчей подряд. Вы знаете, что в дерби далеко не всегда результат определяет текущая форма команд и их выступления в сезоне. „Ливерпуль“ сильнее на бумаге и в последние годы умело переносил это преимущество на поле. Надеюсь, это случится снова», — сказал Фаулер в эфире Omnisport.