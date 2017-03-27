Вентура не исключает возвращения в сборную Италии Пелле, не пожавшего ему руки

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура, который отчислил из команды нападающего Грациано Пелле после октябрьского матча отборочной кампании ЧМ-2018 с Испанией (1:1), ответил на вопрос о возможном возвращении футболиста. Пелле после замены отказался пожать тренеру руку.
«Я не сержусь на Пелле. Если он добьётся успеха и подаст сигнал, мы рассмотрим его кандидатуру, потому что двери сборной открыты для всех.
Что касается молодых игроков, то дело тут не в симпатии, а в необходимости обновления состава. Есть много молодых игроков с хорошим потенциалом, но им в любом случае потребуется какое-то время, чтобы интегрироваться в команду», — цитирует Вентуру Football Italia.