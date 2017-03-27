Дешам: в матче с Люксембургом Жиру доказал, что остаётся эффективным нападающим

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам накануне домашнего товарищеского матча с Испанией (28 марта) ответил на вопрос о форварде Оливье Жиру, который оформил дубль в выездной игре квалификации ЧМ-2018 с Люксембургом (3:1).
«Жиру может выйти завтра на поле, как и любой другой игрок. Из-за травм он в последние месяцы играл не так много. Иногда он попадал в заявку „Арсенала“, несмотря на повреждение, а все думали, что Оливье не выходит на поле по другим причинам. Сезон складывается для Жиру тяжело, но голами в ворота Люксембурга он доказал, что остаётся эффективным нападающим», — цитирует Дешама Goal.