Вейналдум: надо узнать, готов ли ван Гал вернуться в сборную Нидерландов

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум ответил на вопрос о возможном возвращении тренера Луи ван Гала в национальную команду.
«У ван Гала фантастическая статистика, он многого добился со сборной Нидерландов. Сейчас в команде играет большое число футболистов, которых именно он привёл в сборную. Мы очень хорошо знакомы с ним, но даже не знаю… Надо подождать и узнать, готов ли ван Гал вернуться в сборную Нидерландов», — сказал Вейналдум в интервью Telesport.
Накануне Данни Блинд был уволен с поста главного тренера сборной Нидерландов после поражения от Болгарии в матче квалификации ЧМ-2018. Набрав 7 очков в 5 матчах квалификации, оранжевые занимают четвёртое место в отборочной группе А.