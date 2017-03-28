РФС пересмотрит решение об ошибочном неназначении пенальти за фол на Зе Луише

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко поделился мнением о том, справедливо ли «Спартак» не получал права пробить пенальти ни в одном из прошедших матчей текущего розыгрыша РФПЛ. Недавно комиссия РФС решила, что главный судья поединка 20-го тура Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (1:1) Михаил Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота «железнодорожников» за эпизод с участием Зе Луиша.
«Возможно, где-то можно было поставить. Но тенденции точно нет. Что касается решения комиссии РФС о том, что в матче с «Локо» должны были поставить пенальти на Зе Луише, то этот момент будет пересмотрен. Судья встречи и я написали заявление, попросив комиссию об этом. Есть специальные видеоклипы судейского комитета УЕФА. Там приводятся подборки моментов с падениями игроков. И констатируется: «Да, контакт защитника с форвардом есть, но это не тот толчок, который является нарушением правил». А на этих видеоклипах моменты были похлеще, чем единоборство защитника «Локо» с Зе Луишем.
Естественно, я готов к тому, что истерия в РФПЛ продлится до конца сезона. Это очень удобная позиция. Началось всё с первого весеннего тура, когда Кирьяков после матча «Арсенала» и «Оренбурга» потребовал отстранить арбитра пожизненно. Шуму было много, но оказалось-то после разбора моментов, что судья прав. Вот и вся история. Вы слышали какую-то истерику по поводу судейства в матче между „Барселоной“ и „ПСЖ“? Нет. Абсолютно. Была нормальная рабочая тишина, судейский комитет УЕФА пообещал, что разберётся в ситуации. Потому что в Европе понимают: дело не только в арбитрах», — сказал Бутенко в интервью «Советскому спорту».
Фотогалерея с матча «Локомотив» – «Спартак»