Гризманн: Коке прислал сообщение, чтобы побольше узнать о Мбаппе

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн накануне домашнего товарищеского матча с Испанией (28 марта) сообщил, что партнер по «Атлетико» Коке, выступающий за сборную Испании, спрашивал у него про юного форварда трехцветных Килианна Мбаппе («Монако»).
«Коке прислал сообщение, чтобы узнать о Мбаппе побольше. Это было еще до матча с Люксембургом и я сказал, что пока не видел Килиана в деле, потому что тренировок еще не было. Завтра мы с Коке увидимся и обсудим кое-какие вопросы. Могу сказать, что я доволен каждым из молодых футболистов сборной Франции», — цитирует Гризманна Goal.