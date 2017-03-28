Пирес: после травмы Касорлы «Арсенал» уже не тот, что в начале сезона

Бывший футболист «Арсенала» Робер Пирес поделился мнением о проблемах лондонской команды в текущем сезоне, а также отметил потерю полузащитника Санти Касорлы, который не играет за клуб после травмы, полученной в декабре.
«Арсеналу» не хватает лидеров и характера. В клубе есть Месут Озил, Алексис Санчес и Лоран Косельни. Санти является хорошим капитаном, однако, может быть, команде не хватает английских игроков. Таких, какими были Тони Адамс, Мартин Кеоун и Ли Диксон.
«Арсеналу» не хватает и Санти Касорлы. Он получил травму ещё в декабре, и с тех пор команда уже не та, какая была в начале сезона», — цитирует Пиреса Sky Sports.
После 27 матчей в английской Премьер-лиге «Арсенал» располагается на шестом месте в турнирной таблице.