Де Росси: Гальярдини станет моим преемником в сборной Италии

Ветеран «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де Росси высоко оценил потенциал хавбека «Интера» Роберто Гальярдини, заявив, что тот способен стать основным игроком «скуадры адзурры» на позиции опорного полузащитника, когда сам Де Росси завершит карьеру.
«Часто говорят о том, кто будет моим преемником — так вот, думаю, Гальярдини станет незаменимым игроком для сборной Италии. Надеюсь, я его не сглажу. Я впервые увидел его в матче „Аталанты“ с „Наполи“ и заметил, что он особенный. Думаю, он пробьётся в основу сборной Италии, у него есть всё для этого», — приводит слова Де Росси Goal.
Гальярдини перешёл в «Интер» из «Аталанты» в январе 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча в Серии А, в которых он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.