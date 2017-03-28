Рамос: говорить сейчас о Мбаппе, значит проявлять неуважение к игрокам «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отметил, что президент клуба Флорентино Перес не консультируется с ним относительно приобретения новых футболистов. Рамос сказал это в ответ на вопрос о том, приобретёт ли испанский гранд нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.
«Мбаппе? Перес не звонит мне, чтобы консультироваться насчёт покупки игроков. Однако двери «Реала» всегда открыты перед лучшими футболистами. Если Мбаппе пополнит ряды «Реала», мы встретим его с распростёртыми объятиями, как делаем это со всеми новыми игроками. Однако говорить сейчас о Мбаппе, значит проявлять неуважение к игрокам «Реала», — цитирует Рамоса AS.