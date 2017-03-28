Рибери считает, что в противостоянии «Баварии» с «Реалом» фаворитов нет

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Нас ожидает сложная борьба. Ведь сойдутся очень сильные команды. «Реалу» также придётся нелегко, а мы должны быть в своей идеальной форме. Конечно, у «Баварии» суперфутболисты, но в матче с «Реалом» ошибок допускать нельзя. Возможно, против других соперников нам хватает и индивидуального мастерства даже в сложные моменты. Что же касается фаворитов, то их в этой борьбе нет — команды равны», — цитирует Рибери Kicker.
Первая игра между «Баварией» и «Реалом» состоится 12 апреля на поле немецкого гранда, ответная – 19 апреля.