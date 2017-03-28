Луис Фернандес: победа «Барселоны» над «ПСЖ» — настоящий грабёж

Бывший главный тренер «ПСЖ» Луис Фернандес в очередной раз прокомментировал поражение команды от «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Играя на выезде, парижане проиграли со счётом 1:6 и распрощались с турниром. Между тем в первой игре подопечные Унаи Эмери одержали победу со счётом 4:0. Большую полемику вызвала работа судей в этой игре, и многие считают, что парижане во многом проиграли именно из-за ошибок судейства.
«Как говорится в Испании, победа «Барселоны» над «ПСЖ» — настоящий грабёж. Было очевидно, что судейские ошибки оказались фатальными», — приводит слова Фернандеса Antena3.