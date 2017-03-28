Неймар: Месси мне много помогал в течение этих четырёх лет

Нападающий «Барселоны» Неймар выразил благодарность своему партнёру по атаке Лионелю Месси. Бразилец отметил, что пользовался поддержкой футболиста сборной Аргентины с тех пор, как в 2013 году перешёл из «Сантоса» в каталонский клуб.
«Месси мне много помогал в течение этих четырёх лет. Прежде всего в начале моего этапа в «Барселоне», когда у меня были трудности и я нуждался в поддержке. Человек, потерявший счёт своим «Золотым мячам», подошёл ко мне и сказал, чтобы я успокоился. Попросил меня играть в свой футбол, выразив уверенность в том, что всё у меня будет получаться. Я счастлив, когда Лео забивает или отдаёт голевую передачу. Я, Месси и Луис Суарес всегда помогаем друг другу», — приводит слова Неймара AS.