В апреле «Кёльн» начнёт переговоры с «Боруссией» о трансфере Суботича

Защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич может задержаться в «Кёльне». Футболист был отдан в аренду в конце января этого года, и руководство «козлов» заинтересовано в том, чтобы выкупить права на 28-летнего игрока. Sport.de сообщает, что переговоры должны начаться в следующем месяце.
Арендное соглашение сербского футболиста истекает в конце июня 2017 года, однако в «Боруссии» на Суботича по-прежнему не рассчитывают. Контракт защитника с «Боруссией» действует до лета 2018 года, и препятствовать его уходу «шмели» не собираются.
В нынешнем сезоне Невен Суботич принял участие в 6 матчах немецкой Бундеслиги (5 в основном составе) и заработал 1 жёлтую карточку.