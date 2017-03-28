Серхио Рамос: конец моей карьеры в очень отдалённом будущем

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отметил, что не думал о том, когда завершит карьеру. В ближайшие годы футболист сборной Испании делать этого не собирается.
«Конец моей карьеры в очень отдалённом будущем. Думаю, что я прошёл половину своей карьеры. И полагаю, что впереди у меня много лет в «Реале» и национальной команде. Буду стараться играть как можно лучше, и поэтому каждый сезон я начинаю с нуля», — приводит слова 30-летнего Рамоса AS.
В нынешнем сезоне «Реал» в чемпионате Испании провёл 27 матчей, а сам Рамос принял участие в 19 играх, отметившись 7 голами.