В «Барселоне» думают сделать ставку на Унсуэ, тренер готов принять вызов

Руководство «Барселоны» всерьёз рассматривает кандидатуру Хуана Карлоса Унсуэ в качестве нового главного тренера команды, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, члены руководства каталонского клуба спросили Унсуэ, готов ли он принять вызов, если сделают ставку на него. Ответ помощника нынешнего наставника сине-гранатовых Луиса Энрике был утвердительным. Сам Луис Энрике покинет испанский гранд по окончании сезона.
Унсуэ возглавлял «Нумансию» в сезоне-2010/11 и сантандерский «Расинг» в 2012 году.
Ранее главный тренер «Реала Сосьедад» Эусебио Сакристан отметил, что не согласился бы возглавить «Барселону», если бы ему сделали предложение. Сакристан рассматривался СМИ в качестве одного из главных кандидатов на этот пост.