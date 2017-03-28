Черчесов: ошибки Кутепова воспринимаем как процесс обучения и роста

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру защитника Ильи Кутепова в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром (0:2). После матча спортивный комментатор Василий Уткин обвинил футболиста в недостатке опыта при борьбе с соперником, выступающим в Чемпионшипе.
«Рост футболиста не бывает без определённых огрехов. Накануне мы с ним обсуждали много нюансов — что было хорошо, а что плохо. Поверьте мне, были и хорошие моменты. Мы пришли к мнению, что это отправная точка, поскольку он уже реально встретился с нападающими высокого класса. Воспринимаем это как процесс обучения и роста, и поэтому надо к этому относиться профессионально, спокойно и с пониманием», — сказал Черчесов в эфире передачи «Футбол России».