Гасилин: на «Зенит» был особый настрой, на «Спартак» настроюсь ещё больше!

Нападающий «Амкара» Алексей Гасилин, ранее выступавший за «Зенит», рассказал об эмоциях от победы над своей бывшей командой в домашней встрече 19-го тура РФПЛ (1:0).
«Ну мы же не Лигу чемпионов выиграли! Да, день получился удачным, но уже на следующее утро мы приступили к подготовке к матчу с «Томью». Нельзя жить всю жизнь одной, пусть даже яркой победой. Да, «Зенит» — команда европейского уровня, выиграть у которой очень приятно, но так же приятно было бы обыграть «Томь» и любую другую команду Премьер-Лиги.
Для меня тот матч был особенным. Победить действительно очень хотелось. Не потому, что это «Зенит», — я не собирался никому ничего доказывать. Просто настрой был особый. И скажу так: на «Спартак» настроюсь ещё больше! (Улыбается.)
Если «Зенит» обыграет «Спартак», концовка чемпионата будет очень напряжённой! Уверен, теперь в Петербурге все будут болеть за «Амкар»!» — цитирует Гасилина Bobsoccer.