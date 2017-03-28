Широков считает, что Кокорин должен играть в основном составе сборной России

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков высказал мнение, кто в настоящее время является лидером национальной команды, а также предположил, почему на последний сбор не был вызвал форвард «Зенита» Александр Кокорин.
«Лидер сборной сейчас — это Игорь Акинфеев. А лидеры по духу и игре из числа полевых отсутствовали — Дзюба, Смолов. Выздоровеет Мамаев — это 100-процентный лидер. Сейчас великолепно себя проявляет Денисов, и мне кажется, что стоит вернуться к его кандидатуре, тем более его связка с Дзагоевым великолепно себя проявляла в отборе на Евро. Считаю, стоит к ней вернуться. Был бы здоров Смольников, он наверняка играл бы в сборной. Всего из „Зенита“ в сборной готовы выступать пять человек, хотя в клубе уже достаточно давно игру определяют иностранцы, а в последнее время наши ребята часто травмируются.
Кокорина нет в команде не по игровым причинам — тут больше сказывается его публичность. У него вроде всё есть для того, чтобы быть лидером сборной, однако в полной мере реализовать себя он не может. Вообще, Саша позиционируется как бомбардир, но иногда говорят, что это игрок второй линии. Мне трудно сказать, чего ему не хватает, но даже в своём нынешнем состоянии Кокорин, думаю, должен играть в основном составе сборной, как и Шатов.
К сожалению, ребята, которые сейчас выходят в составе сборной России, не показывают того уровня, который помог бы им стать действительно игроками основного состава. У них были все возможности, но пока они не могут себя реализовать. Может быть, сказывается волнение или что-то ещё. Увы, некоторые ребята перестали выступать за сборную. Как видим, без них мы пока никак не можем себя проявить в игре в защите», — сказал Широков в эфире передачи «Футбол России».