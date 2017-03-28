«Локомотив» исполнил мечту 9-летнего ребёнка, пригласив на базу клуба

Столичный клуб, исполнив просьбу Ярослава, не обделил вниманием и его самого, подарив бутсы, игровую и тренировочную форму, шапку и шарф с символикой клуба. Главным подарком для него стало приглашение на матч «Локомотива» со «Спартаком», который состоялся 18 марта в Черкизово.
Перед матчем с красно-белыми Ярослав приехал на базу «Локомотива», чтобы познакомиться с командой, прогуляться по базе вместе с Маринато Гилерме, потренироваться под руководством Юрия Сёмина. Ярослав вышел на поле вместе с «железнодорожниками», затем посмотрел дерби с трибуны, а после игры Гилерме подарил юному болельщику свою футболку.
Видео можно посмотреть на официальном канале «Локомотива» в YouTube.