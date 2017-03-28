В Сочи был оцеплен отель с представителями ФИФА, РФС и журналистами

Отель в Сочи, где проживают представители Российского футбольного союза, судьи ФИФА, которые будут обслуживать товарищеский матч между сборными России и Бельгии, а также российские и бельгийские журналисты, был оцеплен. Об этом сообщает «Р-Спорт».
В отеле сообщили, что поводом для оцепления стал «неопознанный объект в виде сумки». На месте работали правоохранительные органы, которые за час разобрались в ситуации.
Матч Россия — Бельгия состоится сегодня, 28 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — в 19:00 мск.