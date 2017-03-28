Защитник киевского «Динамо» Хачериди выбыл на срок от 4 до 6 недель

Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди в середине первого тайма товарищеского матча с «Ворсклой» из-за полученного повреждения досрочно завершил игру. Проведённая МРТ и другие медицинские обследования показали, что у футболиста растяжение внутренних боковых связок коленного сустава. На восстановление потребуется от 4 до 6 недель.
С сегодняшнего дня Хачериди проходит интенсивную реабилитацию под наблюдением клубных врачей и физиотерапевтов в медико-реабилитационном комплексе в Конча-Заспе, сообщает пресс-служба «Динамо».