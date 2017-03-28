Сегодня на стадионе «Фишт» пройдёт торжественное открытие памятной таблички

28 марта в 18:00 мск в Сочи, на балконе трибуны B (напротив олимпийского огня), состоится торжественное открытие памятной таблички, символизирующей, что стадион «Фишт» является официальной ареной для проведения матчей Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018.
Участие в торжественной церемонии примут руководители оргкомитета «Россия 2018», представители администрации Краснодарского края, а также посол чемпионата мира — 2018, актёр Сергей Светлаков, сообщает пресс-служба оргкомитета.
Сегодня в 19:00 мск на стадионе «Фишт» состоится товарищеский матч между сборными России и Бельгии.