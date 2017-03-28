Эвен: фильм ВВС? Мы в Европе не видим это так, как показывают в фильме

Генеральный директор организации «Футбольные болельщики Европы» Ронан Эвен рассказал о работе с болельщиками, а также поделился мнением о фильме ВВС «Армия хулиганов России».
«Мы здесь для того, чтобы конструктивно работать с российскими болельщиками, помогать им, поддерживать и находить пути совместного решения. Фильм BBC? Мы в Европе не видим это так, как это показывается в фильме. Картинка, которая представлена BBC, искажает ту реальность, которая есть. Я знаю, что на самом деле произошло в Марселе. Многие люди, ответственные за организацию турнира, понесли за это соответствующую ответственность. Я уверен, что в России такого не повторится. Наша задача как европейской сети болельщиков – донести до других болельщиков, что здесь всё будет спокойно и четко. Я лично знаю, как работает российская полиция и как здесь всё происходит. Иногда даже чересчур! Конечно, я не могу говорить за людей, которые занимаются здесь безопасностью, но такого масштаба беспорядков, как в Марселе, здесь точно не будет», — сказал Эвен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.