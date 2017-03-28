Маркин: бельгийцы передадут своим друзьям: ехать в Россию можно всегда

Руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин поделился мнением о визите бельгийских болельщиков в Сочи на товарищеский матч между сборными России и Бельгии, который состоится сегодня.
«Те болельщики, которые оказались в России, действительно счастливчики. Они побывали в нашей стране и увидели своими глазами, что это совсем не страшно. Не так страшен чёрт, как его малюют! Думаю, что бельгийцы, которые приехали в Сочи, получили истинное удовольствие от посещения страны. Думаю, что они передадут своим друзьям и родственникам: ехать в Россию можно всегда, и даже необязательно по каким-то событиям», — передаёт слова Маркина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.