Мацуев: волнуемся за Россию, срываем голос, но остаёмся преданными болельщиками

Известный российский пианист и футбольный болельщик Денис Мацуев поделился ожиданиями от контрольного матча, в котором Россия сыграет с Бельгией. Встреча пройдёт 28 марта в Сочи, начало — в 19:00 мск.
«Я ярый болельщик сборной России на протяжении 25-30 лет. Обязательно буду смотреть матч нашей сборной. Нашу национальную команду очень много критикуют. Я не скрываю, что нахожусь в очень дружеских отношениях со Станиславом Черчесовым. Всегда его поддерживал, когда он только начал свою тренерскую карьеру, и я верю в его тренерский талант. Работа в сборной кардинально отличается от работы в клубе. К тому же он оказался в сборной в переходный период. Надеемся, что «Фишт» станет серьёзной проверкой, сборная покажет красивую игру, хотя у бельгийцев сейчас одна из самых сильнейших сборных. Это показательный пример для нас. Я всегда говорил, что вкладывать нужно не в легионеров за 60 миллионов, а в детско-юношеский спорт.
Поэтому ждём, надеемся, переживаем, нервничаем, срываем голос, но остаёмся преданными болельщиками. Я всегда говорил, что болельщик проявляется не во времена триумфа команды, а именно когда ей плохо. Сейчас идёт период смены поколений и наигрывание новых тактических смен с новым главным тренером. Никто не гарантировал, что сборная сразу будет выигрывать у всех. Я верю в тренерский талант Черчесова. И главное, чтобы играли со страстью. Мы можем простить проигрыш, но не можем простить проигрыш «спустя рукава». Вот этого у Черчесова не было ни в одной команде. Если мы увидим захватывающую игру, интересные мысли, импровизацию, страсть в исполнении нашей сборной, я прощу даже её поражение», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Трандафиловой.