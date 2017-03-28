Тарханов: Павлюченко будет готов выйти на замену в матче с «Анжи»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о состоянии здоровья нападающего Романа Павлюченко, который из-за травмы не играл с декабря прошлого года, а также подвёл итоги кипрского сбора. «Урал» на Кипре провёл контрольный поединок, обыграв «Пафос» — 4:1.
«Будет ли готов Павлюченко к матчу с «Анжи»? На замену он будет готов выйти. Ясно, что все 90 минут Рома не сможет сыграть на данном этапе. Но помочь команде, выйдя со скамейки, он сейчас может.
Насколько полезен был матч с «Пафосом»? Такие матчи иногда нужно играть, чтобы получить много моментов в атаке, забить мячи. Это важно для уверенности игроков. Я всем доволен: хорошие условия, хорошее поле, до которого недалеко ехать, хорошая гостиница. Всё на высоком уровне. Думаю, мы продуктивно поработали в первой части сбора. Сейчас планомерно готовимся к игре с «Анжи».
Отсутствие «сборников»? Проблем нет: народу у нас достаточно. Завтра в расположение команды приедет Эрик Бикфалви, также должны прилететь Динга и Табидзе», — цитирует Тарханова пресс-служба «Урала».
Матч «Анжи» — «Урал» состоится 31 марта. Начало – 19:30 мск.