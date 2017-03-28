Юрист: Ерёменко ещё не получил мотивировочную часть от УЕФА по апелляции

Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Ерёменко, рассказал, что футболист ещё не получил мотивировочную часть от УЕФА по его апелляции на дисквалификацию. Ранее апелляция по уменьшению срока дисквалификации хавбека не была удовлетворена УЕФА.
«Мы пока не получили мотивировочную часть от УЕФА. Всё получим по готовности. Точных сроков не существует», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Роман Ерёменко был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов с «Байером». В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты.