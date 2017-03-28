Канчельскис: если бы не чемпионат мира, в России не вспомнили бы о футболе

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об игре российской сборной и о проблемах в отечественном футболе.
«У меня интерес к нашей сборной не пропал, всё-таки я играл за сборную и всегда за неё переживаю. Но я могу понять людей, у которых этого интереса к нашей команде нет. Как вернуть? Рецепт один – победы и голы. Все хотят красивой игры, но не всегда получается её показывать. Сейчас сборная России играет плохо. С Кот-д’Ивуаром мы не создали ни одного момента. С Бельгией будет полегче – они сами играют и другим дают.
Нам нужно возвращать тот футбол, который был в СССР. Советская сборная выигрывала чемпионат Европы, Олимпиады, и чемпионат был очень достойным. Как? Во-первых, нужно избавиться от дилетантов. Приглашать футбольных людей, как это сделал Франц Беккенбауэр в Германии. Нужно, чтобы в структурах было 80 процентов профессионалов. Во-вторых, нужно открывать интернаты, как было в советское время. Нынешние академии — это всё же не то. Здесь больше пафоса, чем пользы.
Такое чувство, что мы вспомнили о футболе, потому что в нашей стране пройдёт чемпионат мира. Стали строиться стадионы, улучшаться инфраструктура. Если бы не чемпионат мира, ничего этого не было бы», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.