Россия – Бельгия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

Во вторник, 28 марта, в Сочи на стадионе «Фишт» состоится товарищеский матч между сборными России и Бельгии. Встреча начнёт в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Россия – Бельгия.
Встречу 23.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Шимоном Марцинякизом из Польши.
Ранее команды встречались друг с другом 9 раз. Четыре раза победу праздновали футболисты сборной России, один матч завершился вничью, и четыре раза сильнее оказывались игроки сборной Бельгии. Последняя встреча между ними состоялась в июне 2014 года и завершилась победой Сборной Бельгии со счётом 1:0.