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Россия – Бельгия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

28 марта 2017, вторник. 16:21. Футбол
Во вторник, 28 марта, в Сочи на стадионе «Фишт» состоится товарищеский матч между сборными России и Бельгии. Встреча начнёт в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Россия – Бельгия.

Встречу 23.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Шимоном Марцинякизом из Польши.

Ранее команды встречались друг с другом 9 раз. Четыре раза победу праздновали футболисты сборной России, один матч завершился вничью, и четыре раза сильнее оказывались игроки сборной Бельгии. Последняя встреча между ними состоялась в июне 2014 года и завершилась победой Сборной Бельгии со счётом 1:0.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Бельгии — Футбол Сборная России — Футбол Анонс
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