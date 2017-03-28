Э. Латыпов: есть идея создать фонд болельщицких инициатив

Президент клуба болельщиков сборной России «Россия объединяет» Эдуард Латыпов прокомментировал состоявшийся товарищеский матч между российскими и бельгийскими фанатами (12:8), а также рассказал об идее создать фонд болельщицких инициатив.
«У нас традиция перед матчами сборной проводить товарищеские игры между болельщиками. Не всегда получается, но в этот раз надо отдать должное посольству России – бельгийцев приехало 30 человек, из которых мы сумели набрать достаточно народу на состав. Сейчас важен каждый повод для продвижения нашей страны в преддверии домашнего чемпионата мира. Тем более с бельгийцами, которые с большой долей вероятности приедут на мундиаль.
Есть ещё классная идея, одобренная Маркиным, – создание фонда болельщицких инициатив. Кто будет спонсировать? Пока мы это обсуждаем. Само собой, это те деньги, которые будут поддерживать лучшие и самые красивые перформансы и фанатские акции. Плюс продвигать идеи гостеприимства и прочие ценности, ведь футбол должен объединять. Есть идея содержать фонд за счёт штрафов за поведение болельщиков. Но это пока не более чем идея. Пока изучаем законы, в том числе и футбольные, и работаем над этой инициативой.
Фанатов разделяем на две группы. Первые – это молодые и более радикально настроенные ребята – таких 10-15%. Кроме них есть так называемые «Кузьмичи» — их 90% примерно. Мы – сами «Кузьмичи», потому именно с этой аудиторией работаем. Её знаем и стараемся объединять, вместе ездим на сборную. Выступаем с инициативой играть матчи между фанатами, организовываем фан-зоны, дома болельщиков. Всё это инструменты, благодаря которым мы стараемся объединить данную категорию болельщиков. Наша задача – «раскачать» более взрослых болельщиков и научить их хотя бы петь гимн. Хотим «раскачать» центральные трибуны», — сказал Латыпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.