Португалия – Швеция: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Во вторник, 28 марта, в городе Фуншал на стадионе «Душ Баррейруш» состоится товарищеский матч между сборными Португалии и Швеции. Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Португалия – Швеция.
Ранее команды встречались друг с другом 17 раз. Пять раз сильнее оказывались игроки сборной Португалии, шесть матчей завершились вничью, шесть раз победу праздновали футболисты сборной Швеции.
Последняя встреча между ними состоялась в ноябре 2013 года и завершилась победой сборной Португалии со счётом 3:2.