Р. Карлос: в России любят и обожают футбол

Бывший защитник «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос в интервью пресс-службе УЕФА поделился мнением о российских болельщиках и о лете в России.
«Болельщики любят футбол, они его обожают. У меня была возможность поиграть в России, и наш стадион всегда был полон. Кубок конфедераций и чемпионат мира должны дать российскому народу ещё более глубокое понимание того, насколько футбол важен.
Погода в июне? Мы всегда шутили, что в России от минус 40 до плюс 40. Летом очень жарко. Можно встретить множество людей, которые гуляют по улицам и наслаждаются погодой. Всё потому, что зимой они действительно страдают, поэтому по максимуму используют лето. Жители в России гостеприимные, в кафе всегда полно народу. Все увидят, насколько хорошая там атмосфера», — сказал Карлос.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Москве. Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года.