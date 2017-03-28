Радимов поработал спасателем МЧС

28 марта Владислав Радимов и сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций отправились в рейд по акватории Финского залива с целью мониторинга ледовой обстановки. С 15 марта в Петербурге запрещён выход на лёд водоёмов, расположенных в черте города, и тренер вместе со спасателями провели профилактический заезд. Кроме того, Радимов поучаствовал в учебном спасении утопающего совместно с сотрудниками МЧС.
«У нас много несознательных рыбаков, которые выходят на лёд и попадают в неприятные ситуации. Хорошо, что есть сотрудники МЧС, которые им помогают. Пожалуйста, будьте внимательны, думайте о своих семьях и старайтесь не выходить на лёд в такое время года. Работа очень сложная. Во-первых, непросто надевать этот костюм, тяжело ползти, вытаскивать из воды утопающего, нести. Что касается акции «Давай-давай!» и моего участия в ней, то если это поможет хоть чем-то кому-то из больных детей, то я и многие другие зенитовцы будут готовы пройти любые испытания», — цитирует Радимова сайт «Зенита».
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